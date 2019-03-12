Gentest School Kişinin Geleceğini Nasıl Şekillendiriyor?
57 dakika önce
Gentest Enstitüsü Klinik Psikoloji Uzmanı Gizem Sezer, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gentest Enstitüsü Klinik Psikoloji Uzmanı Gizem Sezer
, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Gentest School hakkında bilgiler veren Sezer, bu çalışma ile kişinin geleceğine sunulan katkıları örnekler vererek anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:32
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