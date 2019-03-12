Gentest Uygulamaları ile Stresi Yönetmek Mümkün Mü?
54 dakika önce
Gentest Enstitüsü Klinik Psikoloji Uzmanı Gizem Sezer, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gentest Enstitüsü Klinik Psikoloji Uzmanı Gizem Sezer
, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Gentest Enstitüsü Klinik Psikoloji Uzmanı Gizem Sezer, Gentest uygulamalarından ve bu uygulamalar ile stres yönetimine dair sundukları çözümleri anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:32
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