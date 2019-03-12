Son Dakika Haberleri: Gentest Uygulamaları ile Stresi Yönetmek Mümkün Mü?

Gentest Uygulamaları ile Stresi Yönetmek Mümkün Mü?

54 dakika önce

Gentest Enstitüsü Klinik Psikoloji Uzmanı Gizem Sezer, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest Enstitüsü Klinik Psikoloji Uzmanı Gizem Sezer, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest Enstitüsü Klinik Psikoloji Uzmanı Gizem Sezer, Gentest uygulamalarından ve bu uygulamalar ile stres yönetimine dair sundukları çözümleri anlattı.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:32 

TV, Gizem Sezer, Sektörel, Ekonomi
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