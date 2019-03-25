Son Dakika Haberleri: Gentest Vital Nedir?

Gentest Vital Nedir?

1 saat önce

Gentest Enstitüsü Nutrigenetik diyetisyeni Cansu Gülerçin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest Enstitüsü Nutrigenetik diyetisyeni Cansu Gülerçin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sağlığımızın oluşmasına etki eden en önemli iki bileşenin genetik yapımız ve yaşam tarzımız olduğunun altını çizen Gentest Enstitüsü Nutrigenetik diyetisyeni Cansu Gülerçin, bir Gentest çalışması olan "Gentest Vital" hakkında bilgiler verdi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:33 

Sektörel, Ekonomi
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