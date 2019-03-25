Gentest Yaşam Planları Hayata Nasıl Geçiriliyor?

Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Gentest Yaşam Planları hakkında konuşan Savaş, danışanın ihtiyaç duyduğu bu yaşam planlarını ne kadar sürede ve hangi yöntemler ile hayata geçirdiklerini örnekler vererek anlattı.

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