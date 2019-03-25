Gentest Yaşam Planları Hayata Nasıl Geçiriliyor?
1 saat önce
Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gentest Yaşam Planları hakkında konuşan Savaş, danışanın ihtiyaç duyduğu bu yaşam planlarını ne kadar sürede ve hangi yöntemler ile hayata geçirdiklerini örnekler vererek anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:32
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