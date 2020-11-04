Gentiloni: AB "dijital euro"da ECB ile işbirliği yapacak

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, dijital euro konusuna ilişkin yürütülmekte olan tartışmalara işaret ederek, AB'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu konuda yakınlarda hazırladığı rapordaki görüşlerine büyük ölçüde katıldığını vurguladı.

Dijital euro konusunda daha yapacak bir çok işin bulunduğunu vurgulayan Gentiloni, bu nedenle Avrupa Komisyonu'nun, önümüzdeki aylarda fırsatların ve zorlukların ortaya çıkarılmasına ilişkin olarak, ECB ile yakın işbirliği yürütmek için hazır olduğunu söyledi.

Gentiloni, yakın bir gelecekte dijital bir euroyu gerekli hale getirebilecek ana nedenler arasında, Avrupa ekonomisindeki dijitalleşmeyi, euronun nakit ödeme aracı olarak rolünün azalmasını ve AB'nin parasal egemenliğinin gelecekteki olası euro dışı dijital paraların baskın çıkması gibi olası gelişmeleri gösterdi.