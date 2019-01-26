Geoder'den Kanser Hastalarına Destek
1 saat önce
Genç Oluşum Derneği (GEODER) üyeleri tarafından Kızılay'a kök hücre bağışı yapıldı.
Genç
Oluşum Derneği (GEODER) üyeleri tarafından Kızılay
'a kök hücre bağışı yapıldı.
Kanser teşhisi konulan hastalara destek olma amaçlı yapılan bağış kampanyası kapsamında GEODER üyeleri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılarak kök hücre bağışı için vatandaşlar teşvik edildi.
GEODER Başkanı Ahmet Mükerrem Ünal yaptığı açıklamada, "Bu etkinliğimizin çıkış noktası ülkemizde başlatılan lösemi hastası Öykü Arin'e kök hücre bağışı kampanyasına konusunda yardımcı olmak. Ayrıca kan ve kök hücre bağışı konusunda doğru bilinen yanlışları da halkımıza doğru bir şekilde aktarmak amaçlarımızdan bir tanesi" dedi.
Ünal, "Kan bağışının çok önemli olduğunu düşünüyorum, özellikle de kök hücre bağışının. Ülkemizin hatta dünyanın her yerinde tedavi olmayı bekleyen kanser hastaları var. Biz de bu kişilerin sesine kulak vermek istedik. Özellikle de kök hücre bağışında bulunmak istedik. Önce üyelerimiz olmak üzere tüm Çankırı
'da Kızılay'a kök hücre bağışında bulunmak için geldik. Biz dernek üyeleri olarak toplam 50 kişi bağışta bulunacağız. Sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştık 3 gün boyunca devam edecek" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:20 Kaynak: İHA
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