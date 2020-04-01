Geoff Smedley'in anısı Antalya'daki Trisome Oyunları'nda yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Geoff Smedley'in anısı Antalya'daki Trisome Oyunları'nda yaşatılacak - Son Dakika Spor

Geoff Smedley'in anısı Antalya'daki Trisome Oyunları'nda yaşatılacak

6 saat önce

Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley'in, İngiltere'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesi, Türk spor camiasında da üzüntüyle karşılandı.

Geoff Smedley'in anısı Antalya'daki Trisome Oyunları'nda yaşatılacak, System.String[]

Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley'in, İngiltere'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesi, Türk spor camiasında da üzüntüyle karşılandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı ve eski Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Başkanı Smedley'i kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti.

Smedley'in, 2020 Trisome Oyunları'nın Türkiye'de düzenlenmesi için çok çaba harcadığını, Türk dostu olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Hayatını özel sporculara adamıştı. Yeni tip koronavirüs olmasaydı, 2020 Trisome Oyunları'nı Antalya'da başlatmış olacaktık. Geoff Smedley, Türk dostu ve Türkiye hayranıydı. Bu organizasyonun Türkiye'de yapılmasını çok istiyordu. Koronavirüsten ölümü bizi de çok etkiledi. Kendisi organizasyonun Türkiye'ye verilmesi için çok çaba sarf etti, açık destek verdi. Oylamada Türk misafirperverliği, Türk insanının sıcakkanlılığından bahsettiğinde hepimizi duygulandırmıştı. Sevgili dostum Geoff'in hayallerinin gerçekleşmesi için yılmadan çalışacağız. Organizasyonun iptal edilmemesini, ertelenmesini istiyordu. Smedley'in anısını, 19-26 Ekim'de Antalya'da, çok emek verdiğimiz 2020 Trisome Oyunları'nda yaşatacağız. Organizasyonun yapılacağı salonlara Geoff Smedley'in fotoğraflarını asıp, onun anısına saygı duruşunda bulunmayı ve konuşmalarımızda onu yad etmeyi planlıyoruz. "

Aydın, tüm ülkelerin özel sporcuları ile ailelerine başsağlığı dileyerek, söz konusu organizasyonu en ihtişamlı şekilde gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı aracılığıyla paralimpik hayalini açıklamıştı

Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, 6 ay önce görüşmeler yapmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkini 2016'da İtalya'da düzenledikleri oyunların ikincisi için Türkiye'yi, Antalya'yı seçtiklerini kaydetmişti.

Antalya'nın ne kadar önemli turizm şehri ve güvenlikli kent olduğunu gözleriyle gördüğünü vurgulayan Smedley, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Down sendromlular sporda inanılmaz başarılara imza attı. Paralimpik oyunlarına katılabilmeleri gerekiyor. Down sendromlu sporcuların paralimpik oyunlarına alınmaması nedeniyle dertliyiz. Down sendromlular paralimpik oyunlarında ayrıca yarışabilmeli. Bu konuyu Uluslararası Paralimpik Komitesi ile görüşüyoruz. Mesela, down sendromlu atletler 100 metre yarışını 2 dakikanın altında tamamlıyorlar. Down sendromlular sporda çok başarılılar, inanılmaz şeyler yapıyorlar. Ne kadar başarılı olduklarını Antalya'da gerçekleştirilecek 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda herkes bir kez daha görecek."

Antalya'da 31 Mart-7 Nisan'da düzenlenmesi planlanan ve özel sporcuların olimpiyatları niteliğindeki 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (Trisome Games 2020), Kovid-19 nedeniyle 19-26 Ekim'e ertelenmişti.

Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:12 Kaynak: AA

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