Son Dakika Haberleri: Geometry Global İstanbul'dan Güçlü İş Ortaklığı

Geometry Global İstanbul'dan Güçlü İş Ortaklığı

48 dakika önce

Marka deneyim ajansı Geometry Global İstanbul, Türkiye'nin en büyük perakende platformu Multi Turkey'i marka portföyüne ekledi.

Geometry Global İstanbul'dan Güçlü İş Ortaklığı, System.String[]

Bünyesinde bulunan markalara, iletişim, pazarlama, deneyim, kreatif ve sosyal medya hizmetleri veren Geometry Global İstanbul, yeni işbirlikleriyle marka portföyünü güçlendiriyor. Son olarak Türkiye'nin en büyük perakende platformu Multi Turkey'i bünyesine ekleyen Geometry Global İstanbul, şirketin BTL ve bütünleşik pazarlama iletişimi hizmetlerini yürütecek.

Deneyimli ajans yeni işbirliği kapsamında, Multi Turkey'in bünyesindeki Marmara Forum, Forum Bornova, Forum Aydın, Forum Çamlık, Forum Gaziantep ve Forum Mersin alışveriş merkezlerine, pazarlama iletişimi stratejisi belirleme, BTL ve bütünleşik pazarlama iletişimi hizmetlerini sunacak.

Multi, Avrupa ve Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım ve yönetim şirketi konumunda. Avrupa'nın 14 ülkesinde faaliyette olan Multi, Türkiye'de de yönettiği 14 aktif projesi ile en büyük perakende platformu konumunda bulunuyor. Portföyünde yer alan projeler arasında Forum Bornova, Forum Mersin, Forum Çamlık, Forum Trabzon, Forum Aydın, Forum Ankara Outlet, Forum İstanbul, Forum Kapadokya, Marmara Forum, Forum Kayseri, Forum Gaziantep, Gordion AVM, Forum Erzurum ve Forum Magnesia yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:15 Kaynak: Bültenler

Türkiye, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı Yerli Bomba İmha Robotu "Ertuğrul" İstanbul'da Görev Başında

TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın Babası Hayatını Kaybetti İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 13:03:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geometry Global İstanbul'dan Güçlü İş Ortaklığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]