George Clooney'in lüks malikanesi de sele kapıldı: Birinci kat balkonuna kadar suya gömüldü

SU BASKINI, BİRİNCİ KAT BALKONUNA KADAR ULAŞTI

72 saat süren yoğun yağışın ardından gelen su baskını sırasında 60 yaşındaki aktör, eşi ve dört yaşındaki ikiz çocuklarıyla birlikte İtalya'da Como Gölü kıyısındaki Villa Oleandar adlı malikanesinde bulunuyordu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sel ve onunla birlikte gelen çamur ve enkaz yığını, Clooney ailesinin malikanesinin ön kapısını kullanılmaz hale getirdi. Su baskını, bu kadarla da kalmayıp birinci kattaki balkona kadar ulaştı.

CLOONEY AİLESİ, YEREL HALK KADAR BÜYÜK ZARAR GÖRMEDİ

George Clooney ve ailesi, İtalya'nın kuzeyini kasıp kavuran selden çok büyük zarar görmedi. Clooney,selin ardından Laglia Belediye Başkanı Roberto Pozzi ile buluşup kasabayı gezdi ve selden zarar görenlere yardım elini uzattı. Ünlü oyuncu, yapımcı ve yönetmen kentte selden zarar gören yerel halkla da buluşup sorunlarını dinledi.

LAGLIO SOKAKLARINDA SELDEN ETKİLENENLERLE GÖRÜŞTÜ

İtalyan basınına konuşan George Clooney, durumun düşünüldüğünden daha kötü olduğunu anlattı. Clooney, Cernobbio adlı kasabayı ziyaret etiklerini belirterek Laglio'da durumun çok daha kötü olduğunu belirtti. Ünlü yıldız, yerel halkın, uğradıkları zararın giderilmesinin yıllar alacağını ve çok yüksek maddi destek gerektirdiğini kendisine söylediklerini de aktardı.

İNGİLTERE'DEKİ EVLERİ DE SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Bu, George Clooney ve Amal Clooney'in selden ilk zarar görüşü değil. Geçen yıl çiftin İngiltere Berkshire'daki 12 milyon sterlin değerindeki malikanesi de Dennis Kasırgası'ndan nasibini alıp su baskınından zarar görmüştü.

2002 YILINDA SATIN ALDI

George Clooney, Como Gölü kıyısındaki bu evini 2002 yılında 10 milyon sterline satın almıştı. 18'inci yüzyıl İtalyan mimarisinin tüm özelliklerini taşıyan bu malikanenin 25 tane odası bulunuyor. Buna ek olarak kendine ait bir açık hava tiyatrosu ile yüzme havuzu ve çok sayıda araç kapasitesi olan bir garajı bulunuyor malikanenin. Özel düzenlenmiş bahçeleri, tenis kortu, spor salonu da Clooney'in malikanesinin ünlü yıldıza ve ailesine sunduğu olanaklar arasında.

COMO GÖLÜ YAKININDAKİ KASABALARDA BÜYÜK ZARAR VAR

Önceki gün aralıksız olarak 72 saat yağan yağmur, İtalya'nın Como Gölü yakınlarındaki köy ve kasabaları sular altında bıraktı. Göl çevresindeki Cernobbio, Lagligo ve Brienno kasabaları selden büyük zarar gördü. Sele teslim olan bölgede, toprak kaymaları ve su baskınları yaşandı.

GAZ SIZINTILARI DA TEHLİKE OLUŞTURDU

Yoğun yağış ve ardından gelen su baskınları sonucu 60 kadar kişinin evini kaybettiği belirtildi. Heyelan ve gaz sızıntıları da bölgede yaşayan halk için büyük tehlike oluşturdu.