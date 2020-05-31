George Floyd: ABD'nin Minneapolis kentinde yaşayan Türk fotoğrafçının gözünden isyanlar - Son Dakika
BBC

George Floyd: ABD'nin Minneapolis kentinde yaşayan Türk fotoğrafçının gözünden isyanlar

ABD'nin Minneapolis kentinde yaşayan fotoğrafçı Kerem Yücel, George Floyd'un bir polis tarafından boğazına diz bastırılarak öldürülmesinden sonra kentte gelişen olayları gün be gün takip ediyor.

George Floyd: ABD'nin Minneapolis kentinde yaşayan Türk fotoğrafçının gözünden isyanlar, System.String[]

Kerem Yücel iki senedir ABD'nin Minneapolis kentinde yaşayan bir fotoğrafçı.

George Floyd'un bir polis tarafından boğazına diz bastırılarak öldürülmesinden sonra kentte gelişen olayları gün be gün takip ediyor.

Öfkeli kalabalığın içinde, hem ırkçılık karşıtı göstericiler hem de polisten tepki görerek mesleğinin gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyor.

Çektiği kareler ABD'de Floyd'un ve daha öncesinde polis tarafından öldürülen birçok siyahın faillerinin cezalandırılmamasıyla biriken öfkeyi, polis şiddetini yansıtıyor.

Kerem Yücel, Floyd'un öldürüldüğü günden beri Minneapolis sokaklarında gözlemlediklerini BBC Türkçe'ye anlattı.

Video-röportaj: Esra Yalçınalp

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 11:12 

Son Dakika Dünya George Floyd: ABD'nin Minneapolis kentinde yaşayan Türk fotoğrafçının gözünden isyanlar - Son Dakika Dünya

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