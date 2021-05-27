George Floyd cinayetinin ardından geçen bir yılda İngiltere'deki siyahilerin şartları iyileşmedi - Son Dakika

George Floyd cinayetinin ardından geçen bir yılda İngiltere'deki siyahilerin şartları iyileşmedi

27.05.2021 11:30

İngiltere'deki Siyahilerin Hayatı Değerlidir (BLM) aktivistleri, ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından geçen bir yılda kendileri açısından hiçbir şeyin değişmediğini belirtti.

İngiltere'deki Siyahilerin Hayatı Değerlidir (BLM) aktivistleri, ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından geçen bir yılda kendileri açısından hiçbir şeyin değişmediğini belirtti.

Floyd, ölüm yıl dönümünde İngiltere'de etkinliklerle anıldı. Cinayet sonrası İngiltere'de yapılan geniş katılımlı gösterilerde olduğu gibi anma etkinlikleri de ülkedeki eşitsizliklerin bir kez daha dile getirildiği platformlara dönüştü.

Yapılan konuşmalarda hükümet ve toplumdan talepler ve beklentiler dile getirildi. Bu etkinliklerden birine katılan 26 yaşındaki radyocu Pj Mathison, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen seneki gösterilere değişim talep etmek için katıldığını söyledi.

"Çocuklarımın da benimle aynı şartlarda büyümesini istemiyorum. Çocuklarımın ve çocuklarımın çocuklarının, benimkinden daha iyi bir geleceği olsun istiyorum." diyen Mathison, küçük yaştan itibaren maruz kaldığı uygulamalara dikkati çekti.

"Hükümettekiler hala ırkçılığın savunucuları"

Genç aktivist, "Bir çocuk olarak büyürken bir dükkana girdiğinizde güvenlik görevlisi tarafından takip edileceğinizi bilirdiniz. Polis tarafından her an durdurulup üstünüzün aranacağını bilirdiniz. Size kaç kez durdurulup üstümün arandığımı anlatamam." diye konuştu.

Floyd cinayetinin ardından geçen bir yılda insanların algısı dışında pratikte hiçbir şey değişmediğini kaydeden Mathison, "Politik açıdan pek bir şeyin değiştiğini sanmıyorum çünkü hükümettekilerin hala ırkçılığın savunucuları olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kimsenin bu konuda bir şeyi değiştireceğini sanmıyorum. Ama insanların bir araya gelmesinden bahsedecek olursak, sadece bu ülkede değil, tüm dünyada insanlar bir amaç uğruna savaşıyor." ifadesini kullandı.

Sosyal ve ekonomik hayattaki ırkçılık

Mathison gibi aktivistler, sosyal ve ekonomik hayatta hala ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarına işaret etti.

Polis raporlarına göre, Nisan 2019-Mart 2020'de her 1000 beyazdan sadece 6'sı polisler tarafından durdurulup aranırken siyahilerde bu sayı 54 oldu.

Ulusal İstatistik Bürosuna göre de siyahilerin iş yerlerinde üst düzey rollere yükselme olasılıkları beyazlara göre daha düşük. Ayrıca aynı işi yapan siyahiler beyaz meslektaşlarından ortalama yüzde 5 ila 15 daha az kazanıyor.

"Kurumsal ırkçılık olduğu kabul edilmeli"

Siyahi hakları savunucuları, sorunun çözümünün, ırkçılığın varlığının kabulüyle başlayacağını vurguladı.

AA muhabirine konuşan bir diğer aktivist Femi Nylander, Afrikalılar için "karpuz gülüşlüler" diyen ve "zenci" ifadesini kullanan Başbakan Boris Johnson hükümetinin değişim istemediğini savundu.

Buna rağmen herkesi hükümete baskı yapmaya çağıran Nylander, "Bence ilk adım, sorunu kabul etmek. Ancak bunun ardından hepimiz, bir kurumsal ırkçılık olduğu ve toplumumuzda farklı ırklar arasında büyük eşitsizlikler bulunduğu konusunda hemfikir olabiliriz. Bir sonraki adımın ise politikalar oluşturup bunları hayata geçirmek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Aktivistler, geçen bir yılda Siyahilerin Hayatı Değerlidir hareketinin istediğini elde edemese de kararlılığından bir şey kaybetmediğini vurguladı.

George Floyd cinayeti ve gösteriler

ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından sadece ABD'de değil aralarında İngiltere'nin de olduğu çok sayıda ülkede gösteriler düzenlenmişti. İngiltere'deki gösteriler sırasında bir köle tacirinin heykeli denize atılırken, ırkçılıkla suçlanan eski Başbakan Winston Churchill'in Londra'da bulunan heykelinin kaidesine de "Bir ırkçıydı" yazılmıştı.

George Floyd cinayetinin ardından geçen bir yılda İngiltere'deki siyahilerin şartları iyileşmedi
George Floyd cinayetinin ardından geçen bir yılda İngiltere'deki siyahilerin şartları iyileşmedi
George Floyd cinayetinin ardından geçen bir yılda İngiltere'deki siyahilerin şartları iyileşmedi
George Floyd cinayetinin ardından geçen bir yılda İngiltere'deki siyahilerin şartları iyileşmedi

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, England, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel George Floyd cinayetinin ardından geçen bir yılda İngiltere'deki siyahilerin şartları iyileşmedi - Son Dakika


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