George Floyd Ölümünün İkinci Yılında Anıldı

MINNEAPOLIS, 26 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Afrikalı Amerikalı George Floyd'un tutaklama sırasında polis tarafından öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçti. Çarşamba gecesi Minneapolis'te 46 yaşındaki Floyd'un yaşamını yitirdiği kavşakta bir gece töreni düzenlendi. Diğer ABD kentlerinde de benzer etkinlikler yapıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polisin tutaklama sırasında ölümüne neden olduğu Afrikalı Amerikalı George Floyd'un ölümünün ikinci yıl dönümünde yas tutan topluluk üyeleri ve bölge sakinleri, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ben Brewer/Xinhua)

ABD'nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde polisin tutaklama sırasında ölümüne neden olduğu Afrikalı Amerikalı George Floyd'un ölümünün ikinci yıl dönümünde yas tutan aile üyeleri, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ben Brewer/Xinhua)

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polisin tutaklama sırasında ölümüne neden olduğu Afrikalı Amerikalı George Floyd'un ölümünün ikinci yıl dönümünde yas tutan topluluk üyeleri ve bölge sakinleri, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ben Brewer/Xinhua)