George Floyd protestoları: ABD'de birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un Pazartesi günü Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken ölmesinin ardından düzenlenen protesto gösterileri dün akşam da sürdü. Ülkede birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

En az 30 kentte düzenlenen gösterilerin çoğu barışçıl olsa da bazı bölgelerde polisle protestocular arasında çatışma çıktı. Araçlar ve binalar kundaklanırken, polis zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Protesto gösterilerinin düzenlendiği kentler arasında Minneapolis, Los Angeles, New York, Chicago, Atlanta, Washington ve Philadelphia; gece sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirler arasında ise Philadelphia, Portland ve Louisville de var.

Philadelphia'daki gösterilerde çıkan çatışmalarda 13 polis yaralandı, en az 35 kişi gözaltına alındı. Kentte bazı dükkanlar yağmalandı, polis araçları kundaklandı.

Trump: Çetelerin gösterilere egemen olmasına izin veremem

ABD Başkanı Donald Trump "sakin olunması" çağrısı yaptı ve "çetelerin gösterilere egemen olmasına izin veremeyeceğini" söyledi.

Floyd'un ölümüyle ilgili olarak "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlanan 44 yaşındaki eski polis memuru Derek Chauvin yarın yargıç karşısına çıkacak.

Chauvin, Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından görevden alınan dört polisten biriydi.

Sosyal medyada yayımlanan ve ABD'de infial yaratan görüntülerde, Chauvin diziyle Floyd'un boğazına bastırıyor, Floyd ise "Nefes alamıyorum" diyordu.