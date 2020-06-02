George Floyd protestoları: Amsterdam'daki gösteri sonrası 'Sosyal mesafeye uyulmadı' diyen aşırı... - Son Dakika
BBC

George Floyd protestoları: Amsterdam'daki gösteri sonrası 'Sosyal mesafeye uyulmadı' diyen aşırı...

Aşırı sağcı muhalefet, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı ve 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği toplantıyı dağıtmadığı gerekçesiyle Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın istifasını istiyor.

George Floyd protestoları: Amsterdam'daki gösteri sonrası 'Sosyal mesafeye uyulmadı' diyen aşırı..., System.String[]

ABD'nin Minneapolis kentinde geçen hafta siyah Amerikalı George Floyd'un gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu ölmesini protesto etmek amacıyla, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen gösteri, siyasi tartışmaya neden oldu.

Aşırı sağcı muhalefet, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı ve 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği toplantıyı dağıtmadığı gerekçesiyle Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın istifasını istiyor.

Sağlık yetkilileri, gösteri nedeniyle koronavirüs salgının artışa geçmesinden endişe ediyor.

Pazartesi günü öğleden sonra ırkçılık karşıtı örgütlerin girişimiyle Amsterdam'ın merkezindeki Dam Meydanı'nda, ABD'deki polis şiddeti ve ırkçılığı protesto etmek için bir gösteri düzenledi.

Düzenleyen örgütler, gösteriye en fazla 200-300 kişinin katılımını beklerken, Dam Meydanı'na yaklaşık 5 bin kişi geldi. Bu nedenle, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanması zorunlu olan 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanamadı.

Gösteride yapılan açıklamada, "Siyah insanlara karşı kurumsal ırkçı şiddet Hollanda ve Avrupa'nın geri kalanında da görülen bir sorundur" denildi.

'Gösteri özgürlüğü çok önemlidir ve insanlar da kendilerinden sorumludur'

Amsterdam'daki görüntüler, özellikle sağ partilerin yepkisine neden oldu. Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nden (VVD) Marianne Poot, sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle gösterinin dağıtılmasını istedi.

Sağcı partilerin, gösterinin dağıtılması çağrısına Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, "önemli bir etkinlik olduğu gerekçesiyle" olumsuz yanıt verdi. Halsema, gösteri sırasında sosyal mesafe kuralına uyulmamasını anladığını belirterek, eleştirileri, "Gösteri özgürlüğü çok önemlidir ve insanlar da kendilerinden sorumludur" diye yanıtladı.

Halsema, etkinliğe beklenenden fazla kişinin katıldığını belirterek, yeterli sayıda güvenlik görevlisi olmaması ve müdahalenin şiddete dönüşebileceğiendişesiyle gösterinin dağıtılmadığını söyledi.

Aşırı sağcı partiler, gösteriye müdahale etmediği gerekçesiyle Amsterdam Belediye Başkanı Halsema'nın derhal istifa etmesini istedi.

Wilders: Amsterdam Belediye Başkanı görevden alınmalı

Donald Trump yönetimine sempatisiyle bilinen Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (VVD) lideri Geert Wilders de, Twitter hesabından gösteriyi eleştirdi.

Geert Wilders, "Eğer restoran, kafe işletmecisiyseniz ve teraslardaki masalar arasında, 1,5 metre mesafeyi korumazsanız 4 bin euro para cezası ödemek zorundasınız. Ama eğer eğer solcu bir gösterici iseniz, o zaman 1,5 metre mesafeye gerek kalmaz. Belediye Başkanı Halsema, kendisini yasaların üzerine koyuyor. Bu hukuk dışı" dedi.

Wilders, Halsema'nın görevinden alınmasını istedi. Demokratik Forum Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet de, Twitter'da, "Amsterdam Cumhuriyeti'nde herkes eşittir ama Yeşil Sol kartel daha fazla eşittir #istifa" diye yazdı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, gösterinin temel hak olmasına rağmen, korona önlemlerinin uygulanmadığı ırkçılık karşıtı etkinlikte sınırın aşıldığını söyledi.

Koalisyon ortaklarından Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), gösteriyi, "sağlık personelinin yüzüne atılmış bir tokat" diye değerlendirdi.

Hükümet ortağı VVD'nin genel başkanı Klaas Dijkhoff da, gösterinin dağıtılmaması nedeniyle Belediye Başkanı Halsema'ya tepki gösterdi. Dijkhoff ve Amsterdam'a bağlı ilçelerin belediye başkanları, gösteriye katılanların tümüne, evde kendilerini karantinaya almaları çağrısında bulundular.

İktidar partisi lideri ve belediye başkanlarına göre, 2 hafta içinde hastalık belirtisi ortaya çıkarsa, evde karantina sayesinde salgının kontrol altında alınabileceğini söyledi.

Amsterdam'daki hastane yöneticileri de, binlerce kişinin katıldığı gösteri nedeniyle, koronavirüs salgının yeniden artabileceğine işaret ederek, buna izin verilmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti.

Hollanda Temsilciler Meclisi, korona önlemlerinin ihlal edildiği gösteri ile ilgili gelişmeleri, özel oturumda tartışma kararı aldı.

Irkçılık karşıtı örgütler, ABD'deki gelişmelerin, Rotterdam ve Lahey'de de protesto edilmesini kararlaştırdı. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, 80 kişiden fazla göstericiye izin verilmeyeceğini açıkladı.

Amsterdam, Hollanda, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 01:02 

Son Dakika Dünya George Floyd protestoları: Amsterdam'daki gösteri sonrası 'Sosyal mesafeye uyulmadı' diyen aşırı... - Son Dakika Dünya

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