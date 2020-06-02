George Floyd protestoları: Houston Emniyet Müdürü'nden Trump'a

ABD'de Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo, geçen hafta George Floyd adlı bir siyahın polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolarda valileri zayıf kalmakla suçlayan ve göstericiler üzerinde hakimiyet kurulmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a "Çeneni kapa" dedi.

Trump, CNN ve CBS televizyonlarının yayımladığı ses kaydında valileri protestoculara karşı daha sert davranmaya çağırdı.

Trump, "Çoğunuz zayıfsınız. İnsanları izleyip tutuklamalısınız. Dikkatli davranmak zorunda değilsiniz. Onları 10 yıl hapiste tutarsanız bir daha böyle şeyler olmaz. Şehirlerde hakimiyeti sağlayamazsanız bir avuç ahmak durumuna düşersiniz. Minneapolis'te polis karakolu ateşe verildiğinde tüm dünya bize güldü. Kontrolü sağlayamazsanız, her şey daha da kötü olacak" dedi.

Art Acevado, CNN'de Christiane Amanpour'un programında Trump'ın sözlerini şöyle tepki verdi:

"Bu ülkedeki emniyet müdürleri adına Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na şunu söylemek istiyorum. Söyleyecek yapıcı bir şeyin yoksa lütfen çeneni kapa. Çünkü 20'li yaşlarının başındaki kadın ve erkekleri riske atıyorsun. Mesele hakimiyet kurmak değil, insanların kalplerini kazanmak. İnsanların nezaketi zafiyet olarak görmemesi lazım."

'Devlet başkanı gibi davranma zamanı. Burası Hollywood değil'

"Ama cehaletin Houston'da sahip olduğumuz şeyi mahvetmesini de istemiyoruz. Çünkü tüm ülkede polis memurları, vatandaşlar yaralanıyor. Apprentice'deki gibi değil, devlet başkanı gibi davranma zamanı. Burası Hollywood değil. Burası gerçek hayat ve insanların hayatı risk altında."

Trump 2004'ten ABD başkanlığına adaylığını açıkladığı 2015 yılına kadar "Apprentice" (Çırak) adlı programın sunuculuğunu yapmıştı.