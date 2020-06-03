George Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in eşi boşanma davası açtı - Son Dakika
BBC

George Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in eşi boşanma davası açtı

George Floyd'u dakikalarca boğazına diziyle basarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in eşi Kellie Chauvin boşanma davası açtı.

George Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in eşi boşanma davası açtı, System.String[]

Siyah ABD vatandaşı George Floyd'u dakikalarca boğazına diziyle basarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in eşi Kellie Chauvin boşanma davası açtı.

Kellie Chauvin'in 28 Mayıs'ta; kocasına üçüncü derecede cinayet ve ikinci derecede ölüme sebebiyet vermek suçlarından dava açıldığı gün kocasını terk ederek mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Chauvin dava dilekçesinde 10 yıllık evliliklerinin "kurtarılması mümkün olmayan bir noktaya geldiğini" belirterek soyadını değiştirmek istediğini belirtti.

Nafaka istemedi

Evleri, arabaları ve banka hesaplarındaki mevduatlardan payını talep eden Kellie Chauvin, emlakçı olarak çalıştığı için geliri olduğunu ve nafaka istemediğini söyledi.

Mülteci kampından kaçan Laoslu bir ailenin kızı olan Kellie Chauvin, Cuma günü George Floyd'un ailesine başsağlığı dilemişti ve olaydan büyük üzüntü duyduğunu söylemişti.

Kellie Chauvin'in ABD'ye yeni gelen Güneydoğu Asyalı mülteci kadınlara yardım için çalışan bir kuruluşta gönüllü olarak görev yaptığı belirtiliyor.

"Nefes alamıyorum" diye bağırmaya çalışmasına rağmen 9 dakika süreyle Floyd'un boğazına bastıran Derek Chauvin, ABD'de sekiz gündür devam eden protestoları başlatan olayın ardından, diğer üç polis memuruyla birlikte görevden alınmıştı.

2011'den bu yana Minneapolis'te polis memuru olarak çalışan Chauvin'in kariyeri boyunca "aşırı güç kullanmaktan" defalarca şikayet aldığı, hakkında bir kez daha açıldığı ancak şimdiye kadar hiç cezaya çarptırılmadığı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:32 

Son Dakika Dünya George Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in eşi boşanma davası açtı - Son Dakika Dünya

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