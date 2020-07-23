George Floyd'u öldürmekten yargılanan eski polise vergi kaçırma suçlaması - Son Dakika

George Floyd'u öldürmekten yargılanan eski polise vergi kaçırma suçlaması

NEW ABD'de siyahi George Floyd'un ölümünden yargılanan eski polis memuru Derek Chauvin hakkında "sahte vergi beyanı" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

NEW ABD'de siyahi George Floyd'un ölümünden yargılanan eski polis memuru Derek Chauvin hakkında "sahte vergi beyanı" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Minnesota'da Washington Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, eski polis memuru Derek ve eşi Kellie Chavuin'in 2014-2019 arasında sahte vergi beyannamesi doldurarak vergi kaçırmak, 2016'dan sonra da düzenli vergi ödemesi yapmamaktan suçlandığı vurgulandı. Olayın, George Floyd'un ölümünden sonra Kellie Chauvin'in eşi Derek'e açtığı boşanma davası sonucu Minnesota Gelir Dairesi tarafından yapılan araştırmada ortaya çıktığı belirtildi. Washington Bölge Başsavcısı Peter Orput, yazılı açıklamasında, "İster savcı ister polis memuru olun, ister doktor ya da emlakçı olun, kimse yasaların üstünde değildir." ifadelerine yer verdi. Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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