George Floyd'un davasında 3. polis memuru da kefaletle serbest - Son Dakika

George Floyd'un davasında 3. polis memuru da kefaletle serbest

ABD'de, siyahi George Floyd'un ölümüyle ilgili davada tutuklanan 3. polis memuru Thomas Lane (37) de kefaletle serbest bırakıldı.

ABD'de, siyahi George Floyd'un ölümüyle ilgili davada tutuklanan 3. polis memuru Thomas Lane (37) de kefaletle serbest bırakıldı.

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ABD'de, 25 Mayıs tarihinde siyahi George Floyd'un ölümüyle ilgili davada tutuklanan 3. polis memuru da kefaletle serbest bırakıldı. Minnesota'da Hennepin Tutukevi kayıtlarına göre, George Floyd'un gözaltı esnasında ölümüne sebep olan Derek Chauvin'e yardım ve ihmal gerekçesi ile tutuklu yargılanan eski polis memuru Tou Thao'nun kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı. ABD medyasının haberine göre,  34 yaşındaki Thao'nun cumartesi günü 750 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

750 BİN DOLARI NEREDEN BULUNDU?

George Floyd'un ölümüne sebep olmaktan 2'inci derece cinayet suçlamasıyla yargılanacak polis memurlarından Tou Thao'nun da serbest kalmasıyla, polis memurlarının 750 bin ABD Doları kefalet ücretini nasıl karşıladıkları akıllarda soru işareti bıraktı.


Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya George Floyd'un davasında 3. polis memuru da kefaletle serbest - Son Dakika Dünya

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