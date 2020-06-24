George Floyd'un öldürülmesine tepki gösteren Della Miles: Birbirimizi sevmeliyiz - Son Dakika

ABD'li soul rock sanatçısı Della Miles, siyahi ABD vatandaşı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine tepki göstererek, "Farklı ırklardan olan tüm ABD'li dostlarımın bilmesini istiyorum ki George Floyd'a yapılanları ve tüm diğer siyahi ırktan olan insanların polis tarafından öldürülmesini protesto ediyorum. Birbirimizi sevmeliyiz, saygı duymalıyız" dedi.
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi ABD vatandaşı George Floyd için protestolar devam ederken bir tepki de dünyaca ünlü ABD'li soul rock sanatçısı Della Miles'dan geldi. Türkiye'de olduğu sürelerde Muğla'nın Dalyan ilçesindeki evinde yaşayan sanatçı Della Miles, kendisi gibi Teksas eyaleti Houston şehrinden olan siyahi ABD vatandaşı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Miles, "Farklı ırklardan olan tüm ABD'li dostlarımın bilmesini istiyorum ki George Floyd'a yapılanları ve tüm diğer siyahi ırktan olan insanların polis tarafından öldürülmesini protesto ediyorum. Birbirimizi sevmeliyiz, saygı duymalıyız" dedi.