George ve Amal Clooney, vakıflarına destek kampanyasında bir çifti villalarında ağırlayacak

Ünlü Hollywood yıldızı George Clooney ile insan hakları avukatı eşi Amal Clooney, İtalya'daki villalarında bir çifti ağırlama vaadiyle bir kampanya başlattı.

Amal ve George Clooney'nin birlikte kurduğu "Clooney Adalet Vakfı" yararına başlatılan kampanyaya bağışta bulunan ya da yalnızca internet üzerinden kayıt yaptıranlar arasından seçilecek bir çift, Clooney çiftiyle buluşma şansı kazanacak.

Kazanan kişi ve yanında eşlik edecek biri, İtalya'ya uçak bileti, 4 yıldızlı bir otelde konaklama, Clooney'lerin Como Gölü'ndeki villasında bir buluşma ve öğle yemeği ile ödüllendirilecek.

Kampanyanın tanıtımı için "Amal Clooney'nin kocası (George Clooney) sizi bir ikili buluşmaya davet ediyor" başlıklı esprili bir video hazırlandı.

Videoda George Clooney "Merhaba, ben George Clooney. Sizi eşim ve benimle birlikte İtalya'ya davet etmek için buradayım" diyerek giriş yapıyor.

Bu sırada dış ses müdahale ederek Clooney'den elindeki yazılı metni okumasını istiyor. Bu talimata uyan George Clooney elindeki kağıda bakarak şunları söylüyor:

"Merhaba, ben Amal Clooney'nin kocası George. Sizi, bizimle Como Gölü'ne gelmeye davet etmek isteriz."

"Clooney Adalet Vakfı yararına sizi ve bir misafirinizi, dünyaca tanınmış insan hakları avukatı, hukuk profesörü ve dünya çapında adalet kavramı üzerine önde gelen düşünürlerden biri olan Amal ve bir aktörle, yani benimle bir buluşmaya davet ediyoruz."

Clooney, memnuniyetsiz bir ifadeyle metni okumayı sürdürüyor:

"Kendinizi elinizde şarap, Amal'la aktüel meseleleri konuşurken hayal edin. Kocası sessizce yemeği servis ederken…"

George Clooney daha sonra metni bırakarak kendi sinema geçmişinden bahsetmeye başlıyor. Bu sırada ekranda, "İtalya'da Como Gölü'nde Amal Clooney ve uzun zaman önce People dergisinin yaşayan en seksi erkek seçtiği kişiyle öğle yemeği şansı için" başvurmaları gereken internet adresi veriliyor. "Amal kesinlikle orada olacak" diye de vurgulanıyor.

Kampanyanın yürütüldüğü omaze.com/clooney adresinde de "Kendinizi çimdikleyin, çünkü bu bir rüya değil: George ve Amal Clooney ile bir randevuya gidiyorsunuz!" deniliyor.

Kampanyaya katılanların, "baskıcı hükümetler tarafından haksız yere hedef alınan kişilerin hakları için mücadele eden ve ağır insan hakları ihlallerini körükleyen yolsuzlukları ifşa etmek için çalışan" Clooney Adalet Vakfı'na yardım etmiş olacağı da belirtiliyor.

Kampanyaya katılmak için 10-5000 dolar arası bağışta bulunma seçeneklerinin yanı sıra, herhangi bir ödeme yapmadan yalnızca site üzerinden kaydolma seçeneği de bulunuyor.