George ve Westbrook'tan Jazz Potasına 88 Sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden maçta Oklahoma City Thunder
, sahasında Utah Jazz
'ı 148-147 yendi.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Utah Jazz'ı ağırlayan Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncuları Russell Westbrook
ve Paul George
'un etkili performanslarıyla maçı 148-147 kazandı.
Bu sezon 38. galibiyetini alan ev sahibi ekipte, Westbrook 43 sayı, 15 ribaunt, 8 asistlik, George da 45 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Donovan Mitchell'in 38 sayı ürettiği konuk takımda, Rudy Gobert
26 sayı, 16 ribaunt, Derrick Favors
24 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
Raptors, seriyi 7 maça çıkardı
Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Toronto Raptors
, sahasında San Antonio Spurs
'u 120-117 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetine uzandı. Kawhi Leonard
'ın 25 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Raptors'ta, Pascal
Siakam 22, Kyle Lowry ve Danny Green 17'şer sayıyla oynadı.
Konuk takımda DeMar DeRozan'ın 23, Marco Belinelli'nin 21 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.
Sonuçlar Charlotte
Hornets- Washington Wizards
: 123-110 Indiana
Pacers- New Orleans
Pelicans: 126-111 Orlando
Magic- Chicago Bulls
: 109-110
Toronto Raptors- San Antonio
Spurs: 120-117 Atlanta
Hawks- Detroit Pistons
: 122-125 New York
Knicks- Minnesota Timberwolves
: 104-115 Memphis
Grizzlies- Los Angeles Clippers
: 106-112 Dallas
Mavericks- Denver Nuggets
: 104-114
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 148-147