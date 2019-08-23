Son Dakika Haberleri: George Washington Köprüsü'nde bomba ihbarı
Son Dakika Güncel Haber

George Washington Köprüsü'nde bomba ihbarı

2 saat önce

Dünyanın en çok kullanılan köprülerinden biri olan George Washington Köprüsü'nde bir motosiklet sürücüsü tarafından bomba ihbarı yapıldı.

Dünyanın en çok kullanılan köprülerinden biri olan George Washington Köprüsü'nde bir motosiklet sürücüsü tarafından bomba ihbarı yapıldı. New York'ta bulunan George Washington Köprüsü'nde bomba ihbarı yapıldı. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri köprünün her iki yönünü de trafiğe kapattı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sürücülere alternatif yollar kullanmaları uyarısında bulundu. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir motosiklet sürücüsünün ihbarda bulunduğunu belirtti. Yaklaşık 90 dakika boyunca kapalı kalan köprüde herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmaması üzerine köprü yeniden trafiğe açıldı.

(İHA)

Washington, New York, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzin kullanmak sigarayı bırakmak kadar faydalı
5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Otomobillere çarpmadım, onları öptüm Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı DHA DIŞ- Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:51:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: George Washington Köprüsü'nde bomba ihbarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]