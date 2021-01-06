Georgia'daki kritik Senato seçiminde kıran kırana yarış - Son Dakika

Georgia'daki kritik Senato seçiminde kıran kırana yarış

06.01.2021 09:48
Georgia'daki kritik Senato seçiminde kıran kırana yarış, System.String[]

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde yarış başa baş gidiyor.

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde yarış başa baş gidiyor. Oyların yüzde 50.4'ünü alan Demokrat Raphael Warnock'un ilk sandalyeyi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Rakibi Kelly Loeffler ise şu ana kadar oyların yüzde 49.6'sını hanesine yazdırdı.

ABD'nin Georgia eyaletinde 3 Kasım'daki seçimlerde adayların hiçbirinin yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle ikinci tur seçimler yapıldı. ABD Senatosunda çoğunluğu belirleyecek olan ve iki senatör koltuğu için yapılan seçimlerde oy sayma işlemi devam ediyor. Oyların yüzde 97'lik kısmı sayılırken, ilk sonuçlara göre Demokrat Raphael Warnock oyların yüzde 50.4'ünü aldı. Warnock'un ilk sandalyeyi kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, Cumhuriyetçi rakibi Kelly Loeffler ise oyların yüzde 49.6'sını topladı.

Başa baş giden seçimlerde ikinci sandalye için Senato'daki görev süresi dolan Cumhuriyetçi David Perdue ile Demokrat Jon Ossoff yarışıyor. Perdeu şu ana kadar oyların yüzde 50'lik kısmını hanesine yazdırırken toplam 2 milyon 191 bin 369 oy aldı. Demokrat rakibi Ossoff ise yüzde 50 ile 2 milyon 190 bin 47 oy topladı.

Şu ana kadar oyların yüzde 97'si sayılırken, sayım işlemine sabah saatlerinde yeniden devam edileceği aktarıldı.

Öte yandan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisinin Senatoyu elinde tutmak için sandalyelerden yalnızca birini kazanması gerekiyor. 3 Kasım'daki başkanlık seçiminden zaferle çıkan Joe Biden'ın Demokrat Partisinin ise Kongre'de tam kontrol sağlaması için her iki koltuğu da kazanması gerekiyor.

(İHA)

Georgia'daki kritik Senato seçiminde kıran kırana yarış
Georgia'daki kritik Senato seçiminde kıran kırana yarış
Georgia'daki kritik Senato seçiminde kıran kırana yarış
Georgia'daki kritik Senato seçiminde kıran kırana yarış
Georgia'daki kritik Senato seçiminde kıran kırana yarış

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Georgia'daki kritik Senato seçiminde kıran kırana yarış - Son Dakika


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