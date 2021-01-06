Georgia'daki kritik Senato seçimlerinde ilk sandalyeyi Demokratlar kazandı - Son Dakika

Georgia'daki kritik Senato seçimlerinde ilk sandalyeyi Demokratlar kazandı

06.01.2021 17:26
Georgia'daki kritik Senato seçimlerinde ilk sandalyeyi Demokratlar kazandı, System.String[]

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde oyların yüzde 50.6'sını alan Demokrat Raphael Warnock ilk sandalyeyi kazandı.

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde oyların yüzde 50.6'sını alan Demokrat Raphael Warnock ilk sandalyeyi kazandı. Rakibi Kelly Loeffler ise oyların yüzde 49.4'ünü hanesine yazdırdı.

ABD'nin Georgia eyaletinde 3 Kasım'daki seçimlerde adayların hiçbirinin yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle ikinci tur seçimler yapıldı. ABD Senatosunda çoğunluğu belirleyecek olan ve iki senatör koltuğu için yapılan seçimlerde ilk koltuğun sahibi belli oldu. Oy sayım sonucuna göre Demokrat Raphael Warnock oyların yüzde 50.6'sını alarak Senato'da ilk sandalyeyi kazandı. Warnock eyalet tarihindeki ilk Siyah senatör olurken, Cumhuriyetçi rakibi Kelly Loeffler ise oyların yüzde 49.4'ünü topladı.

KONGRE'DE TAM KONTROL İÇİN DEMOKRATLARIN İKİ KOLTUĞU DA KAZANMASI GEREKİYOR

Başa baş giden seçimlerde ikinci sandalye için Senato'daki görev süresi dolan Cumhuriyetçi David Perdue ile Demokrat Jon Ossoff yarışıyor. Ossoff şu ana kadar oyların yüzde 50.2'lik kısmını hanesine yazdırırken, toplam 2 milyon 208 bin 717 oy aldı. Cumhuriyetçi rakibi Perdue ise yüzde 49.8 ile 2 milyon 192 bin 347 topladı. 3 Kasım'daki başkanlık seçiminden zaferle çıkan Joe Biden'ın Demokrat Partisinin Kongre'de tam kontrol sağlaması için her iki koltuğu da kazanması gerekiyor.

Öte yandan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisinin Senatoyu elinde tutmak için sandalyelerden yalnızca birini kazanması gerekiyordu.

(İHA)

Georgia'daki kritik Senato seçimlerinde ilk sandalyeyi Demokratlar kazandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Georgia'daki kritik Senato seçimlerinde ilk sandalyeyi Demokratlar kazandı - Son Dakika


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