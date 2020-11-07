Georgia Eyalet Sekreteri Raffensperger: "Oylar muhtemelen yeniden sayılacak" - Son Dakika

ABD'de başkanlık seçimlerinden kritik öneme sahip Georgia eyaletinde oy sayma işlemi devam ederken, Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, "Oylar muhtemelen yeniden sayılacak" dedi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde 5 kritik eyalette oy sayma işlemi sürüyor. Kritik eyaletlerde Demokratların adayı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasındaki seçim yarışı kafa kafaya devam ediyor. Kritik eyaletlerden ve 16 delegeye sahip Georgia eyaletinden Biden ve Trump arasında sadece bin 616 oy fark varken, Biden burada seçimi önde götürüyor. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger yaptığı açıklamada, iki aday arasındaki oy farkını çok az olması nedeni ile "Oylar muhtemelen yeniden sayılacak" ifadelerini kullandı. Raffensperger, "Ofisimiz ve ilçe seçim yetkilileri için odak noktası şimdilik her yasal oylamanın doğru bir şekilde sayıldığından ve kaydedildiğinden emin olmak" dedi.

Raffensperger, eyalette kullanılan yaklaşık 5 milyon oyda iki aday arasındaki marjın "birkaç bin" içinde olacağını beklediklerini ifade etti. Öte yandan Demokratların adayı Joe Biden şu ana kadar 264 delegeye, Trump ise 214 delegeye ulaştı. 270 delege sayısına ulaşan aday, ABD'nin 46'ıncı Başkanı olacak. - GEORGIA