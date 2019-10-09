Son Dakika Haberleri: Georgieva: Küresel ekonomi "senkronize yavaşlama" ile karşı karşıya
Son Dakika Ekonomi Georgieva: Küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya

Georgieva: Küresel ekonomi "senkronize yavaşlama" ile karşı karşıya

1 saat önce

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin artan ticaret ihtilafları nedeniyle "senkronize yavaşlama" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Georgieva: Küresel ekonomi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin artan ticaret ihtilafları nedeniyle "senkronize yavaşlama" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Uluslararası Para Fonu, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:31 
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