Georgios Bartzokas: "Larkin'i tutmak zordu" - Son Dakika
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Georgios Bartzokas: "Larkin'i tutmak zordu"

23 dakika önce

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederek, maçta 40 sayı atan yıldız basketbolcu Shane Larkin'i tutmanın zor olduğunu söyledi.

Georgios Bartzokas:

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederek, maçta 40 sayı atan yıldız basketbolcu Shane Larkin'i tutmanın zor olduğunu söyledi.

THY Euroleague'in 28. haftasında Yunan temsilcisi Olympiakos, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 91-79 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, "Efes'i galibiyetten dolayı tebrik ederim. Efes'in çok iyi parçalar var. Efes çok iyi oyunculara sahip. Larkin inanılmaz bir performans gösterdi. Maça çok iyi başladık fakat sonra kötüydük. Larkin'i tutmak zordu. Bugün gayet formundaydı. Maçta 19 top kaybı yaptık. Bu da kötü olmamızın başlıca sebeplerindi. Savunmada ve hücumda kötüydük. Hücumu kontrol edemedik. Böyle oynadığımız dolayı maç sonunun adil olduğunu söyleyebilirim. Birçok yeni gelen ve genç olan oyuncularımız var. Bu rakiple oynamak onlar için bir şans. Tecrübe kazanmaları için bir şans. Çoğu Euroleague seviyesine hazır değil. Panathinaikos gibi zor bir maç oynadık. Efes ve Fenerbahçe ile oynuyorsanız yüzde yüze yüzü vermeniz gerekiyor. Veremediğiniz zaman böyle sonuçlarla karşılaşmanız normal. Efes bugün çok iyi performans sergiledi" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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