Gerard Gohou, Kasımpaşa'da - Son Dakika
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Gerard Gohou, Kasımpaşa'da

22 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bir dönem Kayseri Erciyesspor ve Denizlispor forması giyen santrfor Gerard Gohou'yu 1.5+2 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Gerard Gohou, Kasımpaşa'da, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bir dönem Kayseri Erciyesspor ve Denizlispor forması giyen santrfor Gerard Gohou'yu 1.5+2 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5+2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Son olarak Çin 1'inci Lig ekiplerinden Beijing BSU forması giyen 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta 21 gol atıp 6 asist yapma başarısı gösterdi.


Kayseri Erciyesspor, Denizlispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:27 Kaynak: DHA
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