Gerard Gohou Kasımpaşa'da - Son Dakika
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Gerard Gohou Kasımpaşa'da

6 saat önce

Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, 1.5+2 yıllığına Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Gerard Gohou Kasımpaşa'da, System.String[]

Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, 1.5+2 yıllığına Kasımpaşa'ya transfer oldu.


Sağlık kontrolünden geçen Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5+2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Kasımpaşa, Pekin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:38 Kaynak: İHA
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