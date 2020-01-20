Gerard Gohou, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5+2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."



Son olarak Çin 1'inci Lig ekiplerinden Beijing BSU forması giyen 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta 21 gol atıp 6 asist yapma başarısı gösterdi.



