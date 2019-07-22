Gerard Pique, Trabzonspor'a teşekkür etti
1 saat önce
Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.
Barcelona Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:57 Kaynak: İHA
'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor
'a sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.
Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınladığı yeni sezon forma tanıtım videosu ile başlayan Trabzonspor ve Barcelona yakınlaşması sürüyor. İspanyol ekibinin yıldız savunmacısı Gerard Pique, ailesine ve kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti. - LINZ
Oyuncu Pelin Akil, bebeğinin anne dediğini duyunca gözyaşlarına boğuldu Hamile olan Müge Boz karnını böyle gizledi Rapçi Ben Fero eski haliyle takipçilerini şaşkınlığa uğrattı Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oluyor