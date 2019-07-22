Son Dakika Haberleri: Gerard Pique, Trabzonspor'a teşekkür etti
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Gerard Pique, Trabzonspor'a teşekkür etti

1 saat önce

Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.

Gerard Pique, Trabzonspor'a teşekkür etti, System.String[]
Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınladığı yeni sezon forma tanıtım videosu ile başlayan Trabzonspor ve Barcelona yakınlaşması sürüyor. İspanyol ekibinin yıldız savunmacısı Gerard Pique, ailesine ve kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti. - LINZ
Trabzonspor, Barcelona, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:57 Kaynak: İHA
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