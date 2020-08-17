Barcelona’nın 8-2’lik Bayern Münih yenilgisi sonrasında aldığı hezimetin ardından ortalık karıştı. Katalan ekibinin yıldızı Gerard Pique, “Utanç verici. Ne oyuncu ne de teknik ekip. Bütünüyle bir değişiklik lazım” dedi.
Barcelona'nın 8-2'lik Bayern Münih yenilgisi sonrasında aldığı hezimetin ardından ortalık karıştı. Katalan ekibinin yıldızı Gerard Pique, "Utanç verici. Ne oyuncu ne de teknik ekip. Bütünüyle bir değişiklik lazım" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
17.08.2020 19:13:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gerard Pique “Utanç verici'' - Son Dakika