Son Dakika Haberleri: Gerçeği Aratmayan Bebek Kaçırma Tatbikatı

Gerçeği Aratmayan Bebek Kaçırma Tatbikatı

43 dakika önce

Gerçeği aratmayan bebek kaçırma tatbikatıMARDİN - Mardin'in Derik İlçe Devlet Hastanesi Çocuk Servisi Bölümü'nde bebek kaçırma tatbikatı gerçekleştirildi.

Gerçeği aratmayan bebek kaçırma tatbikatı

MARDİN - Mardin'in Derik İlçe Devlet Hastanesi Çocuk Servisi Bölümü'nde bebek kaçırma tatbikatı gerçekleştirildi.
Hastane personeli ve hastaların bilgilendirildiği tatbikatta bir annenin odadan çıktığı esnada, odaya giren başka bir kadın tarafından bebeğin kaçırılması olayı canlandırıldı. Tatbikat ile ilgili Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Derik Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde yatmakta olan 9 aylık Eylül Çakı'nın annesi telaşlı bir şekilde servis sorumlu hemşiresinin yanına gelerek çocuğunun yatağında olmadığını belirtmesi üzerine hemşire ve çalışanların çocuğu aramaya başladığı kaydedildi. 3333'ün tuşlanarak pembe kod çağrısının yapıldığı belirtilen açıklamada Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından bilgi akışının sağlandığı ifade edildi. Çağrıyı alan güvenlik görevlilerinin anında olay yerine intikal ettiği aktarılan açıklamada, güvenlik kamera odasının incelendiği ve burada çocuğun başka bir kadın tarafından kaçırıldığının tespit edildiği bildirildi. Görüntülere bakılarak çocuğun hastane bahçesi çevresinde olduğunun tespit edildiği, pembe kod ekibinin de sağlık çalışanlarıyla beraber çocuğu kadının elinden kurtararak annesine teslim ettiği vurgulandı. Açıklamada son olarak pembe kod raporunun düzenlendiği ve tatbikatın başarı ile sona erdiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:00 Kaynak: İHA

Sağlık
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