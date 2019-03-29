Gerçeği Aratmayan Bebek Kaçırma Tatbikatı
43 dakika önce
Gerçeği aratmayan bebek kaçırma tatbikatıMARDİN - Mardin'in Derik İlçe Devlet Hastanesi Çocuk Servisi Bölümü'nde bebek kaçırma tatbikatı gerçekleştirildi.
Gerçeği aratmayan bebek kaçırma tatbikatı
MARDİN - Mardin
'in Derik
İlçe Devlet Hastanesi
Çocuk Servisi Bölümü'nde bebek kaçırma tatbikatı gerçekleştirildi.
Hastane personeli ve hastaların bilgilendirildiği tatbikatta bir annenin odadan çıktığı esnada, odaya giren başka bir kadın tarafından bebeğin kaçırılması olayı canlandırıldı. Tatbikat ile ilgili Mardin İl Sağlık Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, Derik Devlet Hastanesi
Çocuk Servisi'nde yatmakta olan 9 aylık Eylül
Çakı'nın annesi telaşlı bir şekilde servis sorumlu hemşiresinin yanına gelerek çocuğunun yatağında olmadığını belirtmesi üzerine hemşire ve çalışanların çocuğu aramaya başladığı kaydedildi. 3333'ün tuşlanarak pembe kod çağrısının yapıldığı belirtilen açıklamada Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından bilgi akışının sağlandığı ifade edildi. Çağrıyı alan güvenlik görevlilerinin anında olay yerine intikal ettiği aktarılan açıklamada, güvenlik kamera odasının incelendiği ve burada çocuğun başka bir kadın tarafından kaçırıldığının tespit edildiği bildirildi. Görüntülere bakılarak çocuğun hastane bahçesi çevresinde olduğunun tespit edildiği, pembe kod ekibinin de sağlık çalışanlarıyla beraber çocuğu kadının elinden kurtararak annesine teslim ettiği vurgulandı. Açıklamada son olarak pembe kod raporunun düzenlendiği ve tatbikatın başarı ile sona erdiği kaydedildi.
Son Dakika
» Sağlık
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:00 Kaynak: İHA
11 Yaşındaki Zeynep, Başına Tuğlayla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
Akciğer Rahatsızlığından Dolayı Zor Günler Geçiren Eşref Kolçak, Yürümekte Güçlük Çekiyor
Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı
Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler