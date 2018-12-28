Son Dakika Haberleri: Gerçeği Aratmayan Tatbikat

Gerçeği Aratmayan Tatbikat

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi UMKE tarafından Temel UMKE eğitimi verildi sonrasında pratik uygulama kamp tatbikat ile deprem similasyon müzesi eğitimi verildi.

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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi UMKE tarafından Temel UMKE eğitimi verildi sonrasında pratik uygulama kamp tatbikat ile deprem similasyon müzesi eğitimi verildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi UMKE birimi tarafından afetler açısından yüksek risk taşıyan Düzce'de, afetlere yönelik hazırlıklı olma bilincini canlı tutmak, sağlık hizmetleri açısından kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon etkinliklerini değerlendirmek, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin mevcut imkan ve kabiliyetleri ile afetlere yönelik hazırlıklarını görmek, yeni Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) personeli yetiştirmek üzere İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Salonunda Temel UMKE eğitimi düzenlenmiştir.

Temel UMKE eğitimi sonrası pratik uygulama kamp tatbikat ile deprem similasyon müzesi eğitimi verildi. Sakarya ili Sapanca İlçesi Yanık Köyü AFAD Tatbikat Merkezinde gerçekleştirilen tatbikatta İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce üniversite, Özel Çağsu hastanesinden toplam 15 UMKE personelinin katıldığı tatbikatlarda katılımcıların, önceden hazırlanan senaryoları uygulayarak, afet veya olağandışı durumlarda kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede, imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahalede bulunma ve zor şartlarda hayatlarını sürdürme özelliklerini geliştirilebilmeleri amaçlandı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:20 Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Düzce, Güncel
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