Gerçeği aratmayan trafik kazası tatbikatı

Hakkari-Çukurca kara yolunda ekiplerin senaryo gereği trafik kazasına karışan araçlardaki yaralıları kurtardığı tatbikat gerçeği aratmadı.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde 112 Acil Servis, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 personelin katılımıyla, Hakkari-Çukurca kara yolundaki kar tüneli mevkisinde çoklu trafik kazası tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezine gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Jandarma ve polis, ekiplerin kazaya müdahale edilebilmesi için yolu ulaşıma kapattı. Bölgeye gelen diğer ekipler, araçlardan dışarı fırlayan ve araçta sıkışan yaralıları kurtarıp hastaneye sevk etti.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Ümit Kızılay, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Senaryo gereği Karayolları İşletme Şefliği tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak iki aracın birbirine çarpışması sonucunda kaza meydana geldiği ihbarı yapıldığını belirten Kızılay, şunları aktardı:

"Ardından 112 sağlık ekibi, UMKE, AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Araç içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye götürüldü. Tatbikatta otomobil içerisinde sıkışan yaralı ise AFAD ve UMKE ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Motorundan alev alan araca da itfaiye ekipleri müdahale etti. Tatbikat, başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Amacımız zaman zaman bu tür tatbikatları yaparak, kurumlarımızın kabiliyetlerini görmek, çalışanlarımızın tecrübelerine tecrübe katmaktır, Ekiplerimizin birbirleriyle uyumunu, kontrollü bir şekilde nasıl çalıştıklarını görmek."