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Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti - Son Dakika

Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti

24.12.2021 10:23
Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti

Bilecik Belediyesi binasında muhtemel bir deprem ve yangına karşı söndürme ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi binasında muhtemel bir deprem ve yangına karşı söndürme ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği bir kişi itfaiye yardımıyla camdan kurtarılırken, dumandan etkilenen bir kişiye de bina içinde müdahale edildi.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, tarihi belediye binası yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı düzenledi. Senaryo gereği belediyenin 2'inci katında çıkan yangına dakikalar içinde müdahale eden itfaiye erleri, binada mahsur kalan personeli başarılı bir şekilde merdiven yardımıyla tahliye etti. Senaryo gereği dumandan etkilenen bir başka personel ise sedye yardımıyla ambulansa taşındı.

"Binamızdan bir yaralı birde mahsur kalan bir vatandaşımızı kurtardık"

Tatbikatın ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses; "Bugün bir deprem ve yangın esnasında nasıl davranmamız gerektiğini gösteren bir tatbikat yaptık. Binamızdan bir yaralı kurtardık, mahsur kalan bir vatandaşımızı kurtardık. Bir de yangını nasıl söndüreceğimizi anlatan yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdik. Allah bizi böyle felaketlerle sınamasın, olmasın diyoruz, ama olduğunda da hazırlıklı olmak üzere belediye personelimiz ile birlikte öğretmeye devam ediyoruz. Eğitim için Onur beye ve İsmail müdürüme çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Her bir personelin tahliyesini başarıyla gerçekleştiren itfaiye erleri belediye bahçesinde çalışanlara yangın söndürme eğitimi verdi. Yangın esnasında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatan İtfaiye Müdürlüğü Görevlisi Onur Kemal Sağaslan, tatbikatı güvenli bir şekilde sonlandırdı. - BİLECİK

Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti
Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti
Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti
Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti
Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti
Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti
Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti

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Bilecik, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı nefes kesti - Son Dakika


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