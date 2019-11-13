Son Dakika Haberleri: Gerçeği aratmayan yaralamalı kaza tatbikatı
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Gerçeği aratmayan yaralamalı kaza tatbikatı

7 saat önce

Gerçeği aratmayan yaralamalı kaza tatbikatı Gürün Meslek Yüksekokulu, kazalara anında müdahale edebilmek için yaralamalı kaza tatbikatı gerçekleştirildi, tatbikat gerçeğini aratmadı.

Gerçeği aratmayan yaralamalı kaza tatbikatı

Gürün Meslek Yüksekokulu, kazalara anında müdahale edebilmek için yaralamalı kaza tatbikatı gerçekleştirildi, tatbikat gerçeğini aratmadı.

SİVAS - Gürün Meslek Yüksekokulu, kazalara anında müdahale edebilmek için yaralamalı kaza tatbikatı gerçekleştirildi, tatbikat gerçeğini aratmadı.

Gürün Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilgi Sistemleri Teknolojileri programı öğrencileri aldıkları ilk yardım dersi kapsamında ilk önce CPR eğitim mankeni ile temel yaşam desteği uygulamalarını öğrendiler. Öğrendiklerini daha iyi kavrayabilmeleri için okul yönetimi tarafından yüksekokul bahçesinde yaralamalı trafik kazası tatbikatı düzenlendi. Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Hidayet Takcı önderliğinde öğretim görevlisi Berna Baysal Bakay danışmanlığında tatbikata geçildi. Senaryo gereği iki otomobil çarpıştı. Çarpışması sonrası yaralanan 3 kişi yaralandı. Öğrenciler bilinci kapalı, kırık ve kanaması olan üç hastaya temel yaşam desteği ve ilk yardım müdahalelerinde bulundular. Ambulans ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaralıları ekiplere teslim eden öğrenciler tatbikatı sonlandırdılar.

Öğr. Gör. Berna Baysal Bakay ilk yardım dersinin ve uygulamalarının bilinçli yapılmasının önemine vurgu yaparak, " Öncelikle ilk yardım eğitimlerinin daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğinin önemini belirtmek isterim. Ülkemizde az sayıda kişi acil müdahale gerektiren durumlarda neler yapılacağını biliyor. Oysa trafik kazası oranları dikkate alınacak olursa bilinçli yapılan ilk yardım müdahalelerinin önemi daha da artmaktadır. Şunu unutmamak gerekir ki bilinçli yapılan ilk yardım müdahalesi hayat kurtarır" dedi.

Gerçeği aratmayan yaralamalı kaza tatbikatı

Gürün, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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