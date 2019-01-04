Gerçeği Çıkmadan Çakmasını Yaptılar: Çakma Galaxy S10+ İncelemesi (Çinliler İş Başında!)
1 saat önce
Gerçeği Çıkmadan Çakmasını Yaptılar: Çakma Galaxy S10+ İncelemesi (Çinliler Baya B.kunu Çıkardı!
Gerçeği Çıkmadan Çakmasını Yaptılar: Çakma Galaxy S10+ İncelemesi (Çinliler Baya B.kunu Çıkardı!)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:59 Kaynak: Youtube
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