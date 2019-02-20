Gerçeği Öğrendikten Sonra Bir Daha Mutfağınıza Alüminyum Folyo Sokmayacaksınız
1 saat önce
Gerçeği Öğrendikten Sonra Bir Daha Mutfağınıza Alüminyum Folyo Sokmayacaksınız.
Gerçeği Öğrendikten Sonra Bir Daha Mutfağınıza Alüminyum Folyo Sokmayacaksınız
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:23 Kaynak: Youtube
Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları İçin Muayene Uyarısı
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