Son Dakika Haberleri: Gerçeğin peşinde 5 yıldır çözülemeyen cinayeti aydınlattı!
Son Dakika Güncel Gerçeğin peşinde 5 yıldır çözülemeyen cinayeti aydınlattı!

Gerçeğin peşinde 5 yıldır çözülemeyen cinayeti aydınlattı!

2 saat önce

Cinayete kurban giden Hacı Veli Taşdöğen'in ailesi; Star Tv'de yayınlanan İnci Ertuğrul'un sunduğu Gerçeğin Peşinde adlı programa katıldı.

Gerçeğin peşinde 5 yıldır çözülemeyen cinayeti aydınlattı!, System.String[]

Hacı Veli Taşdöğen 4 Ağustos 2014 sabaha karşı kendi arazisinde sulama yapacağı esnada tüfek ile vurularak öldürüldü. Ailesi 5 yıldır çözülemeyen bu cinayetin aydınlatılması için soluğu Gerçeğin Peşinde'de aldı.

ÇELİŞKİLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ!

Hacı Veli Taşdöğen cinayetinde yaptığı çelişkili açıklamalarla en çok dikkat çeken kişi eşi Ayşe Taşdöğen oldu. Taşdöğen'in yakın arkadaşı Arif T. ile Ayşe Taşdöğen arasında ilişki olduğu da gündeme geldi.

Denizli Jandarma İl Komutanlığı özel bir çalışma başlattı. Arif T. ve Ayşe Taşdöğen ile ilgili yayında çıkan tüm çelişkilerin üzerine gidildi ve her ihtimal titizlikle değerlendirildi.

5 YILIN ARDINDAN TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ!

11 Ekim Cuma günü sabah 10:00 sularında Taşdöğen'in eşi Ayşe Taşdöğen ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Aynı gün Arif T.'nin de gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Yine 11 Ekim Cuma akşamı Ayşe Taşdöğen ve Arif T. 'nin tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Ayşe Taşödğen ve Arif T. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Gerçeğin Peşinde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:15 Kaynak: Bültenler
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