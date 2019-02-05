Gerçeğini Aratmayan Arama Kurtarma Tatbikatı - Sakarya

Sakarya'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra STK üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sakarya'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra STK üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.



Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen tatbikata, 21 araç ve 97 personel katıldı.



Tatbikatta, senaryo gereği Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde saat 08.00'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İlçede 4 farklı bölgede enkaz altında kalanların olduğu bilgisine ulaşan AFAD ekipleri, bölgeye intikal etti.



AFAD ekipleri, emniyet ve jandarmanın alanda güvenliği sağlamasının ardından çalışma başlattı.



Alanda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer sızıntı olup olmadığına ilişkin çalışma yapan ekipler, enkazda kalan bazı yaralı vatandaşların yerlerini belirledi.



Yaralılara ulaşmak için makinelerle betonları kıran ekipler, vatandaşları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yüksek katlarda mahsur kalan yaralılar ise halatlara bağlanarak aşağı indirildi.



"Tatbikat 'Uluslararası Arama Kurtarma Standartları'na göre yapıldı"



İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Kaşkaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı gereği AFAD'ın destek-çözüm ortaklarıyla tatbikat icra ettiğini söyledi.



Tatbikatın senaryo üzerinden icra edildiğini anlatan Kaşkaş, "Tatbikatımıza destek-çözüm ortaklarımız olan jandarma, emniyet, itfaiye birimlerimiz ile gönüllü derneklerimizden SABAH, SAKDER, SAKE, Afet Gönüllüleri Derneği, İHH, Dağcılık ve Spor Kulübü iştirak etti. Toplamda 21 araç ve 97 personelle tatbikat icra edildi." diye konuştu.



Kaşkaş, tatbikatın "Uluslararası Arama Kurtarma Standartları"na göre yapıldığını kaydetti.



Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğuna, özellikle Sakarya'nın birinci derece riskli bölgede yer aldığına işaret eden Kaşkaş, "Afetlere her an hazırlıklı olmak, bir afet anında etkili ve hızlı müdahale edebilmek, tüm ekiplerimizin bir koordinasyon içerisinde kabiliyetini görmek adına bu tatbikatları icra ediyoruz." dedi.

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