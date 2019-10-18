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Gerçeğini aratmayan tatbikat

24 dakika önce

Bayburt Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında doğal felaketlerde olaylara anında müdahale etmek, can ve mal kaybını azaltmak için deprem tatbikatı düzenledi.

Bayburt Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında doğal felaketlerde olaylara anında müdahale etmek, can ve mal kaybını azaltmak için deprem tatbikatı düzenledi.

Bayburt AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Bayburt'taki tüm kurumların katılımıyla Bayburt-Gümüşhane yolu Kayışkıran mevkiinde gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Erzurum Aşkale ilçesi olan ve Bayburt merkezse bağlı bazı köylerde de hasara neden olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkeze gelen temsili deprem anonsu üzerine harekete geçen ekipler, depremin meydana geldiği bölgeye ulaşarak depremde yıkılan yapıları tespit etti. Daha sonra enkaz altında bulunan yaralı ve ölülere ulaşıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından bulundukları yerlerden çıkarılarak hastaneye götürüldü. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ayrıca yangın söndürme, haberleşme ve alt yapı sorunu giderilmesi, barınma, psikolojik destek faaliyetleri gerçekleşti.

AFAD İl Müdürü Adil Arslan, TAMP'ın amacının afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait birim ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılacak müdahale planlamasının temel prensiplerinin belirlenmesi olduğunu kaydetti. TAMP Bayburt planının AFAD çatısı altında toplumun bütün kesimlerini kapsadığını belirten Arslan, "İl Afet Müdahale Planı kapsamında yerel düzeyde müdahale organizasyon sistemi oluşturulmuş ve bu sistem operasyon, bilgi planlama, lojistik ve bakım ile finans ve idari işler olmak üzere dört servis olarak yapılandırılmıştır. Amacımız 'sıfırıncı dakika'ya hazırlıklı olmak, bu planda görev alacak kurumlarımızın afetlerde ciddiyetle çalışmalarını sağlamaktır. Bugün görüyoruz ki bütün hizmet gruplarımız burada ve görevlerini yapmak üzere hazır beklemektedirler" diye konuştu.

Tatbikata Garnizon Komutanı Albay Yusuf Diker, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

(İHA)

Gerçeğini aratmayan tatbikat

Bayburt, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
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