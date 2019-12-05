Son Dakika Haberleri: Gerçeğini aratmayan tatbikat
Son Dakika Güncel Gerçeğini aratmayan tatbikat - Son Dakika

Gerçeğini aratmayan tatbikat

6 saat önce

Sivas İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde gerçekleştirilen yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Gerçeğini aratmayan tatbikat, System.String[]

Sivas İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde gerçekleştirilen yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçeğini aratmadı.


Tatbikat öncesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Gülçin Erbil tarafından tatbikat eğitimi verildi. Eğitime katılan personellere çıkan yangını söndürme teknikleri ve alınacak önlemler, karşılaşılan afet anında etkilenen kazazedelere yapılacak olan ilk müdahaleler, binalarda bulunan hasta ve çalışanların nasıl kurtulacağı teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Tatbikat gereği makina ikmal tesislerinde yangın çıktı. Sonrasında acil kurtarma ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek, personelleri tahliye etti. Daha sonra yanan bir tüpe nasıl müdahale edileceğine dair de eğitim gerçekleştirildi. Tatbikat gerçeğini aratmadı. - SİVAS

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısına olay yerinde tatbikat yaptırıldı
Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 23:32:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gerçeğini aratmayan tatbikat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]