- Gereceğini aratmayan 'Tam kapanma harekatı' tatbikat - Son Dakika

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- Gereceğini aratmayan 'Tam kapanma harekatı' tatbikat

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Tarafından 'Tam kapanma harekatı' adında tatbikat yapıldı

TRABZON - Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla, 'Tam kapanma harekatı' adıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği, İnönü Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi, silahlı ve yüzleri maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Senaryo gereği şubeden yaklaşık 200 bin TL alan soyguncular daha sonra araçlarına binerek hızla olay yerinden ayrıldı. Kaçan soyguncuları yakalamak için ekipler, güzergah boyunca önlem alırken, Soyguncuların bulunduğu otomobil, soygundan 8 dakika sonra, Karşıyaka Kavşağı'nda yola serilen kapan sayesinde durduruldu. Lastikleri patlayan araca operasyon düzenleyen ekipler, silahlı soyguncuları etkisiz hale getirerek yakaladı. Yere yatırılıp kelepçelenen soyguncular, gözaltına alınırken, poşete konulan paralar da el ekiplerce ele geçirildi. Kapama süresi olduğundan evde bulunan vatandaşlar pencere ve balkonlara çıkarak şaşkın bakışları altında gerçekleştirilen ve 40 ekip, 120 personelin görev aldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

"Tam kapama harekatı' koyduğumuz bir tatbikat gerçekleştirdik"

Tatbikat sonrası açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "Tam kapanmanın son gününde adını 'tam kapama harekatı' koyduğumuz bir tatbikat gerçekleştirdik. Kamu kurum ve kuruluşları kendilerini denetlemek için bu tarz tatbikatlar yaparlar. Bizler de kendi sorumluluk alanımızda, banka soygunu, döviz bürosu soygunu gibi durumda uygulanacak panter planını uygulama fırsatı bulduk. Bunu başarıyla gerçekleştirdik. Tüm ekibi kutluyorum" dedi.