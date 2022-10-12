Gerçeğini aratmayan tatbikat nefes kesti - Son Dakika
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Gerçeğini aratmayan tatbikat nefes kesti

12.10.2022 12:50

Gerçeğini aratmayan tatbikat nefes kesti Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde AFAD, UMKE ekipleri ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla düzenlenen "Deprem ve Yangın Tatbikatı" nefes kesti.

Gerçeğini aratmayan tatbikat nefes kesti

EDİRNE - Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde AFAD, UMKE ekipleri ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla düzenlenen "Deprem ve Yangın Tatbikatı" nefes kesti.

Deprem ve afetlere karşı hazırlanan plan çerçevesinde harekete geçen Trakya Üniversitesi, kurumun sivil savunma amirliği iş birliğinde gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat çerçevesinde AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık görevlileri ve UMKE ekipleri Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi önünde hazır bulundu. Tüm personel ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı ve nefes kesti. Tatbikatta öğrendikleri sonrası birçok üniversite öğrencisi AFAD gönüllüsü oldu.

Deprem, yangın gibi afetlere hazırlık çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikat, senaryo gereği personelin "çök kapan" taktiği ile bir süre bekledikten sonra içeriden tahliye edilmesi ile başladı. İçeride mahsur kalan bir kişi AFAD ve üniversitenin arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Mutfakta çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve mahsur kalan bir kişi bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar ve afetlerden etkilenenler yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bindirildi.

26'ncı etkinlikte öğrencilerle bir araya geldiklerini söyleyen Trakya Üniversitesi Sivil Savunma Amiri Hüseyin Türkel, Ülkemizin yüzde 66 gibi bir oranında karşı karşıya kalacağı düşünüldüğünde bu bilinçlendirici eğitimlerinin daha da devam edebilmesini amaçladıklarını ifade etti.

"Neler yapıp neler yapmayacağımızı öğrendik"

Tatbikata katılan Üniversite öğrencisi Merve Tuser, tatbikatı izlediklerinde çok etkilendiklerini fakat böyle bir durumla karşılaştıkları zaman neler yapıp neler yapmayacağı konusunda da bilgilendirilmiş olduklarını ifade etti.

Tatbikat sonrası öğrendiklerinin kafasında pekiştiğini ve sonrasında AFAD gönüllüsü olduğunu Üniversite öğrencisi Sare Öksüz, tatbikatı izlerken deprem korkusunu yendiğini ve afet anında alınacak önlemleri öğrendiklerini söyledi.

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Kaynak: İHA

Trakya Üniversitesi, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gerçeğini aratmayan tatbikat nefes kesti - Son Dakika

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