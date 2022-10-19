Gerçeğini aratmayan tatbikat... Öğretmenevinde silahlı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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Gerçeğini aratmayan tatbikat... Öğretmenevinde silahlı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi

19.10.2022 12:25

Gerçeğini aratmayan tatbikat... Öğretmenevinde silahlı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi Samsun'da öğretmenevinde 1 kişinin silahla ağır yaralandığı ihbarı tüm ekipleri alarma geçirdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat... Öğretmenevinde silahlı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi

SAMSUN - Samsun'da öğretmenevinde 1 kişinin silahla ağır yaralandığı ihbarı tüm ekipleri alarma geçirdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından bir tatbikat organize edildi. Tatbikat, Samsun Öğretmenevi bahçesinde saat 10.00 sıralarında başladı. Olayda senaryo gereği çay bahçesinde oturan bir kişi tabanca ile 4 el ateş edilerek ağır yaralandı. Olayın şüphelisi 2 kişi, hafif ticari araca binerek kaçtı. İhbar üzerine tüm ekipler alarma geçti.

Olay yerine anında, trafik, çevik kuvvet, olay yeri inceleme, asayiş, cinayet ve birçok ekip sevk edildi. Çevre emniyeti alan polisler, yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından olay yeri inceleme çalışmalarına başladı.

Olayın ardından bazı ekipler de eş zamanlı olarak kaçan şüphelileri yakalamak üzere kaçış istikametlerini kapattı. Şüphelilerin peşine düşen ekipler, nefes kesen bir takip yaptı. Kent güvenlik yönetim sistemi kameralarıyla da takip edilen şüpheliler, 100. Yıl Bulvarı Rasathane Kavşağı'nda yolu kapatan ekiplerce yakalandı.

Daha sonra ekiplere tatbikatın başarıyla tamamlandığı anonsu yapıldı. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat, çevreye heyecana neden oldu.

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gerçeğini aratmayan tatbikat... Öğretmenevinde silahlı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gerçeğini aratmayan tatbikat... Öğretmenevinde silahlı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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