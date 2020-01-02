Gerçeğini aratmayan 'Yangın ve Tahliye Tatbikatı' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gerçeğini aratmayan 'Yangın ve Tahliye Tatbikatı' - Son Dakika

Gerçeğini aratmayan 'Yangın ve Tahliye Tatbikatı'

6 saat önce

Kepez Belediyesi'nin çalışan personelini olası yangınlara hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği 'Yangın ve Tahliye Tatbikatı' gerçeğini aratmadı.

Gerçeğini aratmayan 'Yangın ve Tahliye Tatbikatı', System.String[]

Kepez Belediyesi'nin çalışan personelini olası yangınlara hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği 'Yangın ve Tahliye Tatbikatı' gerçeğini aratmadı.


Kepez'de gerçeğini aratmayacak bir yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Kepez Belediyesi'nin İş Sağlı ve Güvenliği Birimi tarafından personele yönelik gerçekleştirilen tatbikata Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları katıldı. Park Bahçeler Müdürlüğü'nün şantiyesinde gerçekleştirilen 'Yangın ve Tahliye Tatbikatına', Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Nazan Keyik, eğitmen olarak katıldı. Tatbikat öncesi, belediye personeline yangın tüpü nasıl kullanılır, yangın söndürme teknikleri ve yangına müdahale etme yöntemleri anlatıldı.


Belediye personeli yangın ve tahliye konusunda bilgilendirildikten sonra, uygulamalı eğitimlere geçildi. Tatbikat için çıkarılan yangında, Kepez Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesi 43 saniyede boşaltıldı. Tatbikat gereği yaralanan personellerde mesai arkadaşları tarafından sedyelerle binadan hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarıldı. Belediye çalışanları, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Kepez Belediyesi'nin çalışan personelini yangın ve afetlere hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği yangın ve tahliye tatbikatı gerçeğini aratmadı. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
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