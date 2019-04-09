Gerçek Bir 1950'ler Makyajını Denedim!??
1 saat önce
Bu videoda gerçek bir 1950'ler makyajını denedim. Gerçekten en en beğendiğim videolarımdan biri oldu.
Bu videoda gerçek bir 1950'ler makyajını denedim. Gerçekten en en beğendiğim videolarımdan biri oldu. Saçı da makyajı da çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Takip etmemi istediğiniz benzer makyaj videoları varsa yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen. ??Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ??
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:47 Kaynak: Youtube
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