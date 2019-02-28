Son Dakika Haberleri: Gerçek Bir Hikayden; Bir Babanın En Zor Seçimi

Gerçek Bir Hikayden; Bir Babanın En Zor Seçimi

1 saat önce

Yılın en dokunaklı hikayesiyle 'Ali' geri sayıma başladı. 22 Mart'ta vizyona girecek 'Ali' tümTürkiye'yi ağlatacak.

Gerçek Bir Hikayden; Bir Babanın En Zor Seçimi, System.String[]

Oğullarının amansız bir hastalık, mide kanseriyle mücadelesinde hayat, bir babayı öyle bir zor karar vermeye itiyor ki…İzleyenler, salonları gözyaşları ve cevap vermesi çok ama çok zor bir soruyla terkedecek; "Sen olsan ne yapardın?".

'BABAM VE OĞLUM'DAN DAHA ETKİLEYİCİ!

Filmin yapımcı ve yönetmeni de iddialı bir açıklamada bulundu. Açıklamaları şöyle: "Babam ve Oğlum" güzel, hüzünlü bir işti. Ama 'iş'ti. Kurmaca bir filmdi. Biz gerçek bir hikayeyiz.Yüreklere dokunmaya geliyoruz. Bu özgüvenin sebebine de gelice;

Bu hikayenin her aşaması hüzün dolu.

Senaryo yazımından okuma provalarına kadar hüzün. Okuma provasında odayı terkedenler oldu.

Sette sürekli duygusal hava hakimdi. Ağlayanlar, seti terkeden çalışanlar…

Oyuncular; Her biri karakterlerini o kadar çok özümsedi ki ortaya çok doğal ve gerçek bir oyun çıktı. Sahne bittiği halde o duygudan çıkamadılar. Sahnesi bittiği halde ağlayan oyuncular… Onlar rol icabı değil, gerçekten ağlıyorlardı.

Kurgu hakeza.. Kurgu stüdyosuna girip de gözünü silmeden, burnunu çekmeden çıkan yok. Son zamanların en dokunaklı filmi geliyor".

Yönetmenliğini Ramazan Özer'in üstlendiği film, Efektif Sanat - Fatih Gürler imzalı.

Gerçek bir hikayeden esinlenerek yazılan bu çarpıcı hikayenin senaryosu ise Gurbet Gurur Cantürk'e ait.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:05 Kaynak: Bültenler

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Şener ile İbrahim Kutluay "Anlaşmalı Boşanma" Davası Açtı Gezi Olayları Sırasında Hayatını Kaybeden Berkin Elvan'ın Kapsülle Başından Vurulduğu Yerde Keşif Yapılacak

Müslüm Filmi, Müslüm Gürses'in Ölüm Yıldönümü Vesilesiyle Yeniden Vizyona Girecek İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Tüketim Desteği Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:34:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gerçek Bir Hikayden; Bir Babanın En Zor Seçimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]