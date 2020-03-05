Gercek Cem Kaya ortaya çıkınca sahte kimlikle cezaevine girdiği belirlendi - Son Dakika
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Gercek Cem Kaya ortaya çıkınca sahte kimlikle cezaevine girdiği belirlendi

6 saat önce

ANTALYA'da uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan tutuklu sanık Cem Kaya'nın, Azmi Çiçen (36) olduğu Eskişehir'de yaşayan gerçek Cem Kaya'nın suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Gercek Cem Kaya ortaya çıkınca sahte kimlikle cezaevine girdiği belirlendi, System.String[]

ANTALYA'da uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan tutuklu sanık Cem Kaya'nın, Azmi Çiçen (36) olduğu Eskişehir'de yaşayan gerçek Cem Kaya'nın suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. Mahkemede de 'Cem Kaya' olduğunda ısrar eden sanığın gerçek kimliği parmak izi ve nüfus kaydı incelemesiyle kesinlik kazandı.

Antalya Otobüs Terminali'nde geçen yıl 19 Kasım günü polis tarafından durdurulan şüphelinin üzerinden 'Cem Kaya' adına kayıtlı kimlik çıktı. Üzerindeki sigara paketi ile ayakkabısında uyuşturucu bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturma sonunda da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'GERÇEK CEM KAYA BENİM'

Ancak bu süreçte, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran 'Cem Kaya' adlı kişi, tutuklanan kişinin üzerinden çıkan kimlik bilgilerinin kendisine ait olduğunu bildirerek, suç duyurusunda bulundu. Cem Kaya, şikayet dilekçesinde, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışıyorum. 31 Ocak tarihinde sağlık ocağına gittim. Verilen ilacı almak için eczaneye gittiğimde, kaydımın kapalı olduğu söylendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na gittim. Orada da tutuklu ve hükümlü olduğumu öğrendim. Bu duruma anlam veremedim. Uzun süredir kimlik bilgilerimi kullanan birileri tarafından mağdur edilmiştim. İstanbul'da üzerime şirket kurulmuş. İzmir ve Eskişehir'de tombala dükkanı açmışlar. Bunların vergi cezaları bile bana geldi. Adıma senet vermişler. Türkiye'nin birçok mahkemesinde bu nedenle hakkımda açılmış davalar var. İcra dairelerine gidip, geliyorum. Şu an Antalya'da benim adımla cezaevinde bulunup, beni mağdur eden şahıstan şikayetçiyim" dedi.

'CEM KAYA' OLDUĞU KONUSUNDA ISRAR ETTİ

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz haftalarda hakim karşısına çıkan tutuklu sanık ise Cem Kaya olduğu yönünde ısrar etti. Mahkeme heyetinin gerçek adını açıklamasını istemesi üzerine de "Denizli Devlet Demiryolları'nda çalışıyorum. Uyuşturucu bağımlısıyım. Ancak Denizli'de uyuşturucu bulamadığım için Antalya'ya geldim. Uyuşturucuyu aldım ve Denizli'ye dönmek üzereyken polis yakaladı. Eskişehir'den hakkımda suç duyurusunda bulunan ve gerçek Cem Kaya'nın kendisini olduğunu söyleyen kişinin iddialarını kabul etmiyorum. Gerçek Cem Kaya benim. Bu kişi hasımlarım olabilir" dedi. Ardından da kardeşi ile çocuklarının adını sıraladı.

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme heyeti, gerçek Cem Kaya'nın belirlenmesi için Eskişehir Odunpazarı Nüfus Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına ve parmak izi dahil kriminal çalışma yapılmasına karar verdi. Yapılan incelemeler sonunda da gerçek Cem Kaya'nın Eskişehir'de olduğu, halen Antalya'da cezaevinde bulunan sanığın ise Azmi Çiçen olduğu ortaya çıktı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevindeki Azmi Çiçen için yeni bir iddianame hazırladı ve 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Azmi Çiçen mevcut dosya kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanacak.


Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Cem Kaya, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:14 Kaynak: DHA
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